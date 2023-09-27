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Dünya
AA 27.09.2023 19:56

Kenya'da, öğrencilerin fotoğraflarını paylaşan okullara para cezası

Kenya'da öğrencilerinin fotoğraflarını velilerinden izinsiz şekilde internette paylaşan bir okula yaklaşık 31 bin dolar para cezası kesildi.

Kenya'da, öğrencilerin fotoğraflarını paylaşan okullara para cezası

Birkaç yıl önce kurulan Veri Koruma Ofisi, lokantalar, alışveriş siteleri ve eğitim kurumlarına başkalarının verilerini izinsiz paylaşmalarından ötürü para cezaları verdi.

Ofisten yapılan açıklamada, Uthiru bölgesindeki bir okulun, küçük çocukların fotoğraflarını velilerinden izin almaksızın paylaştığı gerekçesiyle yaklaşık 31 bin dolar para cezasına çarptırıldığı ifade edildi.

Cezanın, "benzer bir nedenle herhangi bir eğitim kurumuna kesilen en büyük ceza olduğu" aktarılan açıklamada, bunun tüm eğitim kurumlarına ve kuruluşlara bir mesaj olduğu vurgulandı.

Veri Koruma Ofisi, tüm işletmelerin, veri koruma kanununa uygun hareket etmesini istedi.

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