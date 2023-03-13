The Citizen Digital'in haberine göre, ülkenin batısındaki Kissi bölgesinde hafta sonu yapılan futbol maçı sırasında sahaya yıldırım isabet etti.

Manyansi-Gianchore futbol kulüplerinin karşılaşması sırasında yaşanan olayda, her iki takımdan birer futbolcu yaşamını yitirdi.

Yaralanan 2 futbolcu da Nyamira Hastanesi'nde tedavi altına alındı.