Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi 13:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kenya'da maç sırasında yıldırım isabet eden 2 futbolcu öldü
[Temsili fotoğraf: Getty Images]
Kenya'da futbol müsabakası sırasında yıldırım isabet eden 2 futbolcu hayatını kaybetti.
The Citizen Digital'in haberine göre, ülkenin batısındaki Kissi bölgesinde hafta sonu yapılan futbol maçı sırasında sahaya yıldırım isabet etti.
Manyansi-Gianchore futbol kulüplerinin karşılaşması sırasında yaşanan olayda, her iki takımdan birer futbolcu yaşamını yitirdi.
Yaralanan 2 futbolcu da Nyamira Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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