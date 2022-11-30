Nijerya'da 23 Ekim'de ilk olarak Dadaab'daki Hagadera mülteci kampında görülen kolera salgınında 4 kişi öldü, vaka sayısı ise 372'ye çıktı.

Yerel yetkililer salgının hızla yayıldığını ifade ederek, kampların dışındaki yerleşim yerlerinde de vakaların görüldüğünü açıkladı.

Yeterli su bulunamaması

Hastalığın hijyen için yeterli su bulunamaması nedeniyle yayıldığı belirtiliyor.

"Vibrio cholerae" bakterisinin yol açtığı bulaşıcı bir ince bağırsak hastalığı olan kolera, enfekte olduğu kişide sulu ishal, kusma ve kas krampları gibi belirtilerle kendini gösterebiliyor.