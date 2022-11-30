Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba 14:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kenya'da kolera salgını: 4 kişi öldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kenya'da mülteci kamplarının yoğunlaştığı Garrissa bölgesinde başlayan kolera salgınında 4 kişi yaşamını yitirdi.
Nijerya'da 23 Ekim'de ilk olarak Dadaab'daki Hagadera mülteci kampında görülen kolera salgınında 4 kişi öldü, vaka sayısı ise 372'ye çıktı.
Yerel yetkililer salgının hızla yayıldığını ifade ederek, kampların dışındaki yerleşim yerlerinde de vakaların görüldüğünü açıkladı.
Yeterli su bulunamaması
Hastalığın hijyen için yeterli su bulunamaması nedeniyle yayıldığı belirtiliyor.
"Vibrio cholerae" bakterisinin yol açtığı bulaşıcı bir ince bağırsak hastalığı olan kolera, enfekte olduğu kişide sulu ishal, kusma ve kas krampları gibi belirtilerle kendini gösterebiliyor.
Etiketler: Virüs
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