Şoygu, Bakanlıkta yetkililerle düzenlediği toplantıda konuşma yaptı.

Kısmi seferberlik kapsamında orduya alınan yedek askerlerin yaklaşık 3 bin eğitmen tarafından Rusya ve Belarus'ta bulunan 100'den fazla poligonda eğitildiğini belirten Şoygu, "Gönüllüler dahil 300 binden fazla yedek asker 2 ayda eğitildi." diye konuştu.

Eğitim merkezlerinde yaklaşık 8 bin kişilik muharip araç, tank, topçu sistemleri, insansız hava araçları, elektronik harp sistemleri, hava savunma araçları ve telsiz mürettebatı yetiştirildiği bilgisini veren Şoygu, askerlerin hem bağımsız hem de birimlerin bir parçası olarak muharebe görevini başarıyla yerine getirmesi için gereken bilgi ve yeteneklerle donatıldığını dile getirdi.

Nükleer kuvvetlere ilişkin gelecek yıl planlanan inşaat projelerini de toplantıda ele alacaklarını kaydeden Şoygu, "Halihazırda Stratejik Füze Kuvvetlerinin 5 oluşumunda yeni füze komplekslerinin konuşlandırılması için altyapı tesislerinin inşası sağlandı." ifadesini kullandı.

Şoygu, 2023'te ordunun ihtiyaçlarına yönelik inşaat projeleri hazırlanırken stratejik nükleer kuvvetlerin çıkarları doğrultusunda inşaatlara özel önem verileceğini de sözlerine ekledi.