Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba 14:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afganistan'da medresede patlama: En az 10 öğrenci öldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Afganistan'ın kuzeyindeki Samangan vilayetindeki bir medresede öğle namazı sırasında meydana gelen şiddetli patlamada ilk belirlemelere göre en az 10 öğrenci hayatını kaybetti.
Taliban geçici hükümetinin İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Nafi Takor, Samangan vilayetinin merkez ilçesi Aybek'te bulunan Cihadiye Medresesi'nde öğle namazı sırasında patlama meydana geldiğini açıkladı.
Patlamada en az 10 öğrenci yaşamını yitirdi, çok sayıda öğrenci yaralandı.
Olay yerine ilk yardım ekipleri gönderildi. Patlamayı henüz üstlenen olmadı.
Etiketler: Afganistan
Son Haberler
- 14:48
- 14:44
- 14:49
- 14:38
- 14:51
Sıradaki Haber
Rusya paralel ithalatla 17 milyar dolarlık ürün ithal etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz