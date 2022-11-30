Taliban geçici hükümetinin İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Nafi Takor, Samangan vilayetinin merkez ilçesi Aybek'te bulunan Cihadiye Medresesi'nde öğle namazı sırasında patlama meydana geldiğini açıkladı.

Patlamada en az 10 öğrenci yaşamını yitirdi, çok sayıda öğrenci yaralandı.

Olay yerine ilk yardım ekipleri gönderildi. Patlamayı henüz üstlenen olmadı.