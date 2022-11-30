Arap Birliği sitesinde yer alan açıklamada, dün İsrail güçleri tarafından düzenlenen saldırılarda 5 Filistinlinin öldürüldüğü anımsatıldı.

Yılın başından bu yana şiddet olaylarının arttığına işaret edilen açıklamada, İsrail'in ihlalleri engellenmezse bölgedeki durumun "infilak" edeceği kaydedildi.

İsrail'in Batı Şeria'nın bazı kentlerinde gerginliği tırmandırma hamlelerinin kınandığı açıklamada, Filistinlileri soğukkanlılıkla hedef alıp öldürmenin sonuçları konusunda uyarıda bulundu.

İsrail'in sistemli şekilde gerginliği tırmandırmasının, İsrail sağının yükselişinden ve Tel Aviv siyaseti üzerindeki egemenliğinden uzak olmadığı vurgulandı.

Siyaset sahnesinde ciddi sonuçları olabilecek aşırılık yanlısı unsurların ortaya çıkmasına karşı da uyarıda bulunulan açıklamada, aşırılık yanlısı unsurların siyaset sahnesinde yer almasının ciddi yansımalarının olacağına vurgu yapıldı.

Filistin halkını köşeye sıkıştırmanın, güvenliklerini tehdit etmenin ve onları siyasi ufuktan mahrum bırakmanın hiçbir tarafın çıkarına olmayacak şiddetli bir infilaka yol açabileceği ifade edilen açıklamada ayrıca uluslararası topluma, sivil Filistin halkını korunması ve "İsrail'in ölüm makinasının" durdurulması için çağrıda bulundu.

İsrail güçlerinin saldırıları

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın birçok kentine sık sık çeşitli nedenlerle baskınlar düzenliyor. Bu baskınlar sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yıl başından itibaren aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 100'den fazla Filistinli öldürüldü.

Filistin Sağlık Bakanlığından 29 Kasım'da yapılan açıklamaya göre, İsrail askerlerinin, gece boyunca işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerindeki saldırılarında 3 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Öte yandan Ramallah'ın kuzeydoğusundaki el-Mugir köyüne baskın düzenleyen İsrail askerlerinin onlarca Filistinliye karşı gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandığını belirtilmişti. Saldırıda göğsünden vurulan Filistinli bir genç yaşamını yitirmişti.

İsrail askerleri aynı gün ayrıca Batı Şeria'da "bir kişiye arabayla saldırıda bulunduğunu" öne sürdükleri Filistinliyi de öldürmüştü.