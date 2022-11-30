Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba 14:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa'nın "Baguette ekmeği" UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne girdi
Fransa'nın geleneksel ekmeği "Baguette zanaatı ve kültürü" Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alındı.
Ulusal basındaki haberlere göre, Fransa'nın "Baguette ekmeği zanaatı ve kültürü", 28 Kasım-3 Aralık'ta Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlenen Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Hükümetlerarası Komitesi'nin 17. oturumunda UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne kaydedildi.
Fransızların geleneksel Baguette'inin UNESCO listesine adaylığı Mart 2021'de açıklanmıştı.
Etiketler: Fransa Avrupa Birliği UNESCO
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