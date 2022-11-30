Ulusal basındaki haberlere göre, Fransa'nın "Baguette ekmeği zanaatı ve kültürü", 28 Kasım-3 Aralık'ta Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlenen Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Hükümetlerarası Komitesi'nin 17. oturumunda UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne kaydedildi.

Fransızların geleneksel Baguette'inin UNESCO listesine adaylığı Mart 2021'de açıklanmıştı.