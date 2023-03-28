Başkent Nairobi başta olmak üzere farklı şehirlerde gerçekleşen protestolarda 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 3 oldu.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden The Daily Nation, yaşanan şiddet olayları nedeniyle bugün "Kara Pazartesi: Bu budalalığı durdurun!" manşetiyle çıktı.

Öte yandan, bazı göstericilerin muhalif lider Raila Odinga'yı destekleyen eski Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta'nın çiftliğine baskın düzenlemesi de tepki çekti.

​​​​​​​Odinga'nın başını çektiği Azimio koalisyonu, seçim sonuçlarına itirazlarını ve hayat pahalılığını gerekçe göstererek geçen hafta sokağa çıkmıştı.

Muhalifler, gösterilere her pazartesi ve perşembe devam edeceklerini duyurmuştu.