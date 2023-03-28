Botox, yüzdeki ince çizgileri ve kırışıklıkları geçici olarak azaltan veya ortadan kaldıran bir enjekte edilebilir sıvı.

Kaş çatma çizgileri, alın kırışıklıkları ve göz çevresindeki kaz ayağı görünümünü azaltmak için kullanılır.

Botoks enjeksiyonları 2000 yılından bu yana yüzde 459 artarak en yaygın minimal invaziv kozmetik prosedür haline geldi.

Ülke çapında giderek daha fazla insan Botoks yaptırmak için randevu almaya devam ettikçe, araştırmacılar yüz kaslarında tedaviden kaynaklanan geçici felçlerin kişinin duyguları yorumlama yeteneğini nasıl etkilediğini sorguladı.

Psikolojide sıklıkla sözü edilen 'yüzsel geribildirim hipotezi' baz alınarak yürütülen yeni bir araştırmayla yüz bölgesine yapılan botoksun beynin duyguları yorumlama ve işleme biçimini değiştirebileceği belirtildi.

33 ila 40 yaşlarındaki 10 kadın katılımcıdan oluşan bir grup üzerinde yapılan araştırmaya göre botoks enjeksiyonlarıyla kaşların çatılmasını engellemek, beynin duygu belirten ifadeleri işleme biçimini de engelliyor.

Dolayısıyla botoks, kas hareketlerini dondurarak yüz, amigdala ve fusiform girus arasında olan eşgüdümü bozuyor.

En yaygın olarak kozmetik prosedürlerle ilişkilendirilmesine rağmen, Botox'un kas hareketini önleme yeteneği migren, boyun spazmları, terleme, aşırı aktif mesane, tembel gözler ve diğer kas durumlarını tedavi etmek için de kullanılıyor.