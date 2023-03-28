Meksika'da göçmen dramının adresi, Juarez kentindeki Ulusal Göç Enstitüsü'nde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede binayı sardı.

Gönüllü arama kurtarma çalışanları en az 37 göçmenin hayatını kaybettiğini açıklarken, hükümet yetkililerine göre, 10 göçmen yaşamını yitirdi. Çok sayıda yaralı göçmen de hastaneye kaldırıldı.

Hayatını kaybedenlerin çoğunun Venezuelalı olduğu belirtiliyor.