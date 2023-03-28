Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı 10:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Meksika'da göçmen tesisinde yangın: Çok sayıda ölü var
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Meksika'nın Juarez kentinde göçmenlerin kaldığı tesiste yangın çıktı. Olayda 37 göçmen hayatını kaybetti.
Meksika'da göçmen dramının adresi, Juarez kentindeki Ulusal Göç Enstitüsü'nde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede binayı sardı.
Gönüllü arama kurtarma çalışanları en az 37 göçmenin hayatını kaybettiğini açıklarken, hükümet yetkililerine göre, 10 göçmen yaşamını yitirdi. Çok sayıda yaralı göçmen de hastaneye kaldırıldı.
Hayatını kaybedenlerin çoğunun Venezuelalı olduğu belirtiliyor.
Etiketler: Göç Meksika Orman Yangını Yangın
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