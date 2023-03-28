Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı 10:47Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Twitter anketlerinde artık sadece onaylı hesaplar oy kullanabilecek
Elon Musk, 15 Nisan'dan itibaren Twitter anketlerinde yalnızca doğrulanmış hesapların oy kullanabileceğini söyledi.
Elon Musk Pazartesi günü yaptığı açıklamada, 15 Nisan'dan itibaren yapılacak anketlerde yalnızca doğrulanmış Twitter hesaplarının oy kullanabileceklerini söyledi.
Musk ayrıca, Twitter'daki hesaplardan gelen tweet akışını görüntüleyen Twitter'ın 'sizin için' önerilerinde, yalnızca doğrulanmış hesapların yer alacağını söyledi.
Twitter, Reuters'in yorum talebine cevap vermedi.
Geçen yıl Musk, Twitter'ın politikayla ilgili anketlerde oylamayı ödeme yapan Twitter Blue aboneleriyle sınırlayacağını söylemişti.
Etiketler: Elon Musk Sosyal Medya Twitter
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