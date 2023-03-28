Elon Musk Pazartesi günü yaptığı açıklamada, 15 Nisan'dan itibaren yapılacak anketlerde yalnızca doğrulanmış Twitter hesaplarının oy kullanabileceklerini söyledi.

Musk ayrıca, Twitter'daki hesaplardan gelen tweet akışını görüntüleyen Twitter'ın 'sizin için' önerilerinde, yalnızca doğrulanmış hesapların yer alacağını söyledi.

Twitter, Reuters'in yorum talebine cevap vermedi.

Geçen yıl Musk, Twitter'ın politikayla ilgili anketlerde oylamayı ödeme yapan Twitter Blue aboneleriyle sınırlayacağını söylemişti.