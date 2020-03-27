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Kenya'da Covid-19'dan ilk ölüm gerçekleşti
Doğu Afrika ülkelerinden Kenya'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği açıklandı.
Kenya Sağlık Bakanı Mutahi Kagwe, yaptığı açıklamada, diyabetik hastalığı bulunan 66 yaşındaki hastanın Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade etti.
Kagwe, hastanın 13 Mart'ta Güney Afrika'dan ülkeye giriş yaptığını kaydetti.
Afrika'da 2 bin 750'den fazla Covid-19 vakası görülürken, 73 kişi söz konusu virüs sebebiyle hayatını kaybetti.
Etiketler: Kenya koronavirüs afrika covid-19 ölü sayısıSon Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 02:03
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