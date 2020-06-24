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Kenya'da COVID-19 vaka sayısı 5 bini geçti
[Fotoğraf: AA]
Doğu Afrika ülkelerinden Kenya'da, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tespit edilen kişi sayısı 5 bin 206'ya yükseldi.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte yapılan 4 bin 859 COVID-19 testinin 254'ü pozitif çıktı.
Ülke genelinde şimdiye kadar 151 bin 369 COVID-19 testi yapılırken, 5 bin 206 kişide virüs tespit edildi.
Virüs tespit edilenlerden 1823'ü iyileşti, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 130'a yükseldi.
Kenya'da hükümet, COVID-19 önlemlerini temmuz başına kadar uzatma kararı almıştı.
Etiketler: koronavirüs KenyaSon Güncelleme: 24 Haziran 2020 Çarşamba 20:27
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