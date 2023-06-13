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Dünya
AA 13.06.2023 20:24

Kenya'da "açlık tarikatının" elinden kurtulanlar yemeyi reddedince hapse atıldı

Kenya'da "açlık tarikatının" elinden kurtarılan 65 kişi, kurtarma merkezinde yeme içmeyi reddedince haklarında "intihara teşebbüs" suçundan dava açılıp hapse atıldı.

Kenya'da "açlık tarikatının" elinden kurtulanlar yemeyi reddedince hapse atıldı
[Fotograf: İHA]

Ulusal basında yer alan haberlere göre, sömürge döneminden bu yana kendini öldürmenin suç olduğu Kenya'da savcılık, tutuldukları Sajahanadi Kurtarma Merkezi'nde yeme içmeyi reddeden 65 kişiye dava açtı.

İntihara teşebbüs eden şüphelilerin tutuklu kalmasını isteyen savcılık, bu kişilerin akıl sağlıklarının kontrol edilmesi için muayene edilmelerini istedi.

Kenya'da "açlık tarikatı" soruşturmasında ceset sayısı 227'ye yükseldi
Kenya'da "açlık tarikatı" soruşturmasında ceset sayısı 227'ye yükseldi

Tarikatın elinden kurtulduktan sonra özel bir merkezde tutulan kişiler hapishaneye götürüldü.

Ülkede kendisini öldürmeye teşebbüs edenler 2 yıla kadar hapse çarptırılıyor.

Kenya'da "açlık tarikatı" soruşturmasında, kayıp 613 kişi aranıyor
Kenya'da "açlık tarikatı" soruşturmasında, kayıp 613 kişi aranıyor

Nisan ayında ortaya çıkan "açlık tarikatına" ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında halen kayıp 613 kişi aranıyor.

Bu çerçevede 260'tan fazla kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 45 kişi de gözaltına alındı.

Müritlerini aç kalarak Hz. İsa'ya kavuşacakları vaadiyle kandıran Good News International Kilisesi Papazı Paul Mackenzie'nin davası da ertelendi.

Ölenlerin cesetlerine yönelik yapılan otopside, bazı kişilerin, özellikle de çocukların nefes alamadıkları gerekçesiyle öldüğü belirlenmişti.

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