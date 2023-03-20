Kenya polisi, hükümet karşıtı göstericilere biber gazıyla müdahale etti
Kenya'da muhalif Azimio koalisyonunun çağrısıyla başkent Nairobi'de toplanan göstericiler, polisin müdahalesiyle karşılaştı.
Başkentte iş yerlerinin toplandığı CBD bölgesine çıkan caddelere girmeye çalışan protestoculara biber gazıyla müdahale edildi.
Koalisyon lideri Raila Odinga'nın seçim sonuçlarına itirazı ve hayat pahalılığını gerekçe göstererek yaptığı toplanma çağrısı sonrası bugün binlerce kişi sokağa indi.
Polis, ana caddeleri güvenlik araçlarıyla kapatarak göstericilerin geçişini engelledi, Devlet Başkanlığı binasına çıkan tüm yollar kapatıldı.
Göstericilerin CBD'ye ulaşarak liderleri Odinga'yla başkanlık binasına yürümeyi planladığı tahmin ediliyor.
Nairobi Emniyeti, dün gösterilere izin verilmediği uyarısı yapmıştı.
Geçen haftalarda hayat pahalılığının sona erdirilmemesi halinde eylemlere başlayacaklarını duyuran Odinga, barışçıl şekilde protesto, boykot, sivil itaatsizlik, grev ve oturma eylemleri yapacaklarını belirtmişti.
Odinga, seçim komisyonunun sunucularına erişim izni verilmesini isteyerek ağustostaki seçimleri kendisinin kazandığını ileri sürmüştü.
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