Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba 17:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kenya kuraklığın pençesinde: 4 milyondan fazla kişi gıdaya ihtiyaç duyuyor
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Kenya'da 4 milyondan fazla kişi kuraklık nedeniyle acil gıda yardımına ihtiyaç duyuyor.
Kenya hükümetinin Doğu Afrika Topluluğundan sorumlu Kabine Sekreteri Rebecca Miano, yaptığı açıklamada, ülkede kuraklığın gıdaya ulaşımı olumsuz etkilediğini belirtti.
Miano, ülkede 4 milyondan fazla kişinin kuraklık nedeniyle gıda yardımına ihtiyaç duyduğunu açıkladı.
Kenya, Somal, ve Etiyopya'da 36 milyondan fazla kişi kuraklıktan etkileniyor
Ülkenin birçok bölgesinin kuraklıktan etkilendiğine dikkati çeken Miano, yağmur sezonlarının kısa sürmesinin gıda krizini körüklediğini belirtti.
Miano, gıda kriziyle mücadele için farklı kurumlarla iş birliği içinde olduklarını sözlerine ekledi.
Afrika Boynuzu ülkelerinden Kenya, Somali ve Etiyopya'da 36 milyondan fazla kişi kuraklıktan olumsuz etkileniyor.
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