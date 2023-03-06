Ulusal medyadaki haberlere göre, Kenya Hava Yolları, insan kaçakçılığına aracılık ettiğine dair iddiaları görüşmek üzere Nairobi'de toplantı düzenledi.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Kilavuka, iddiaları araştırdıklarını söyledi.

İnsan kaçakçılığının savunmasız bireylere yönelik ciddi insan hakları ihlali olduğunu vurgulayan Kilavuka, "Mağdurlar, zorla çalıştırma, cinsel sömürü, organların alınması gibi çeşitli olaylarla karşılaşabiliyor. Bu, bir modern kölelik şeklidir. Kurum olarak buna karşıyız. Politikamız gereği böyle bir şey yaşanmışsa kesinlikle araştırmalıdır" ifadesini kullandı.

"İşten çıkaracağız ya da disiplin cezası vereceğiz"

Kilavuka, Kenya Hava Yollarının insan kaçakçılığının her türünü kınadığına işaret ederek, mağdurları sömürmeye yönelik bu tür eylemlere göz yummayacaklarının altını çizdi.

Kuruluş olarak insan sömürüsü ve modern köleliğin ortadan kaldırılması için her tür desteği vermeye hazır olduklarını belirten Kilavuka, "Yapacağımız araştırma sonucunda bu politikayı ihlal eden herhangi bir çalışanı tespit edersek, ağır suistimal nedeniyle işten çıkaracağız ya da disiplin cezası vereceğiz" dedi.