Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi 16:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bosna Hersek'ten depremzede çocuklara oyuncak
[Fotograf: AA]
Bosna Hersek'in Doboj İstok kentinden, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye'deki afetzede çocuklar için toplanan 33 bin 540 oyuncak paketi Türkiye'ye gönderildi.
Bosna Hersek'te faaliyet gösteren EMMAUS Uluslararası Dayanışma Forumu tarafından "çocukların yüreğinden çocuklara" kampanyası kapsamında ülkenin birçok bölgesinden öğrencilerin katkısıyla toplanan oyuncakları taşıyan 8 tır Türkiye'ye uğurlandı.
[Fotoğraf: AA]
EMMAUS açıklamasında, 9 Mart'ta Türkiye'de olması beklenen tırlarda, gıda ve hijyen ürünleri ve ısıtıcıların da olduğu bilgisi verildi.
Etiketler: Bosna Hersek Deprem
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