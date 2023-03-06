Bosna Hersek'te faaliyet gösteren EMMAUS Uluslararası Dayanışma Forumu tarafından "çocukların yüreğinden çocuklara" kampanyası kapsamında ülkenin birçok bölgesinden öğrencilerin katkısıyla toplanan oyuncakları taşıyan 8 tır Türkiye'ye uğurlandı.

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EMMAUS açıklamasında, 9 Mart'ta Türkiye'de olması beklenen tırlarda, gıda ve hijyen ürünleri ve ısıtıcıların da olduğu bilgisi verildi.