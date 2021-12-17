Kentucky'de yaşayan Michaela Copeland, hortumun uçurduğu düğün fotoğrafının 240 kilometre ötedeki bir kasabada bulunduğunu öğrendi.

Copeland, kocasıyla dans ettiği düğün fotoğrafını Facebook'ta, felakette kaybolan eşyaların sahiplerine ulaştırılması için açılan bir grupta görünce, "Düğün fotoğraflarımızdan biri yaklaşık 150 mil (240 kilometre) uzakta bulundu. Tüylerim diken diken oldu" diye paylaşımda bulundu.

Kasırganın etkili olduğu 4 eyalette birçok felaketzedenin kayıp eşyalarının bulunmasına yardımcı olan grupta yer alan Pamela Compton isimli üye, 12 Aralık'ta paylaştığı Copeland çiftinin düğün fotoğrafının altına, "Garfield'daki çiftliğimizde bulduğumuz bu fotoğrafı size postalamaktan memnuniyet duyacağız" yazdı.

Bir diğer düğün fotoğrafının da yaklaşık 210 kilometre mesafede bulunduğunu belirten Copeland, fotoğraflarının böyle bir felaketten tahrip olmadan kurtulmasını "çok tuhaf" bulduğunu ifade etti.

En az 88 kişi hayatını kaybetmişti

ABD'de 10 Aralık'ta meydana gelen ve 6 eyalette etkili olan hortumlarda Dawson Springs kentinin yüzde 75'i yıkıldı, toplamda en az 88 kişi hayatını kaybetti.

Hortumlardan en fazla etkilenen, hava sıcaklığının gece eksilere düştüğü Mayfield ve Dawson Springs'te elektrik ve su kesintileri devam ediyor.