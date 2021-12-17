İki diplomatının Almanya tarafından sınır dışı edilmesinin hayal kırıklığı yarattığını açıklayan Rusya, Almanya'nın dostça olmayan davranışına karşı misilleme yapacağını duyurdu.

Almanya hükümeti, eski bir Çeçen komutanın Berlin'de öldürülmesinden Moskova'nın sorumlu olduğu iddiasıyla iki Rus diplomatın ülkeden ayrılmasını istemişti.

Karar Berlin'deki mahkemenin 2019'da Gürcistan vatandaşı Selimhan Kangoşvili'nin Berlin'de öldürülmesiyle ilgili davanın sonuçlanmasının ardından geldi.

Mahkeme, cinayetin Rusya'nın talimatıyla gerçekleştiğini açıkladı ve Rus vatandaşı Vadim Krasikov'u suçlu buldu.

Almanya Dışişleri Bakanı, cinayetin Almanya-Rusya ilişkilerinde sıkıntıya neden olacağını belirtti.