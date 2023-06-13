Çok Bulutlu 23.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.06.2023 12:00

Kazakistan’daki orman yangınıyla mücadele devam ediyor

Kazakistan’ın doğusundaki Abay eyaletinde 8 Haziran’da çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kazakistan’daki orman yangınıyla mücadele devam ediyor
[Fotograf: AA]

Kazakistan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yangınla mücadele gece gündüz hız kesmeden devam ediyor.

Yangına 1800’den fazla işçi, 350 araç ve 14 helikopterle müdahale ediliyor.

Semey kenti yönündeki yerleşim birimlerine doğru gece saatlerinde ilerleyen yangın, acil müdahale sayesinde önlendi.

Yangını söndürmek için son 24 saatte helikopterlerle 546 kez su bırakıldı.

Yangın bölgesindeki köyler boşaltıldı

Yangın nedeniyle boşaltılan köylerin güvenliğini sağlamak amacıyla bölgeye 100 kişilik jandarma ekibi sevk edildi.

Abay Eyaleti Valisi Nurlan Uranhayev, bölgedeki son durumu değerlendirdi.

Uranhayev, toplam 60 bin hektarlık alanı aşan yangında 43 bin hektarın aktif yangın alanı olduğunu belirtti.

Kazakistan'da orman yangını: 14 işçi hayatını kaybetti
Kazakistan'da orman yangını: 14 işçi hayatını kaybetti

Yangının yerleşim birimlerine sıçrama riski olmadığını aktaran Uranhayev, yangın söndürme çalışmalarının iki yönde devam ettiğini açıkladı.

Uranhayev, yangın bölgesindeki köylerin boşaltıldığını ve vatandaşların geçici tahliye merkezlerine yerleştirildiğini kaydederek “Dumandan etkilenen iki orman işçisinin durumları iyi. Bir işçiyi arama kurtarma çalışmaları ise sürüyor. Yangın alanında dün traktörü bulundu.” dedi.

Uranhayev, orman yangınında hayatını kaybeden 14 orman işçisinin ailelerine gerekli destek ve yardımların sağlandığını sözlerine ekledi.

Öte yandan ülkedeki bazı eyaletlerde ormanlık alanlara girmek yasaklandı.

Orman yangını

Kazakistan’ın doğusundaki Abay eyaletinde bulunan Semey Ormanı’nda 8 Haziran’da yangın çıkmış, alevlere ilk müdahaleyi yapan 14 orman işçisi hayatını kaybetmişti.

Görevleri başında hayatını kaybeden 14 orman işçisi için 12 Haziran’da “Ulusal Yas Günü” ilan edilmişti.

ETİKETLER
Kazakistan Orman Yangını Yangın
Sıradaki Haber
İngiltere'de üç kişi sokakta ölü bulundu, bir kişi gözaltında
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:18
Muğla'da yıldırımlar nedeniyle 28 orman yangını çıktı
13:15
Karaburun'da batıktan hayalet ağ topladılar
13:05
Brüksel'de sağlık sektörü çalışanlarından protesto
12:56
BM: Doğu Kudüs'te en az 970 Filistinli zorla tahliye riskiyle karşı karşıya
12:52
Rusya: Ukrayna ordusundan Alman Leopard tank ve Bradley zırhlı araç ele geçirdik
12:47
Erdoğan: Şuşa Başkonsolosluğumuzu istediğiniz zaman açmaya hazırız
Sillyon Antik Kenti turizme kazandırılıyor
Sillyon Antik Kenti turizme kazandırılıyor
FOTO FOKUS
Yalova'da gece saatlerinde ters şeritte ilerleyen araç tehlike saçtı
Yalova'da gece saatlerinde ters şeritte ilerleyen araç tehlike saçtı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ