FBI'ın izleme listesindekilerin yüzde 98’inin Müslüman olduğu ortaya çıktı

ABD’deki Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), "Yirmi Yıl Çok Fazla, Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) İzleme Listesini Durdurmak için Çağrı" başlığıyla FBI’ın Müslümanları hedef alan terörizm tarama veri tabanının detaylarını içeren rapor yayımladı.

Raporda, FBI izleme listesinin 2019 sürümünün İsviçreli bir bilgisayara korsanı tarafından tesadüfen ele geçirilip çevrim içi ortama yüklendiği ve 1,5 milyondan fazla veri girişinin kapsamlı analizinin yapıldığı aktarıldı.

FBI veri tabanında sadece "Muhammed" ve "Ali" isimlerinin farklı telaffuzlarıyla birlikte 350 binden fazla kez geçtiği belirtilen raporda, en sık geçen ilk 50 ismin tamamının Müslüman isimleri olduğu kaydedildi.

1,47 milyondan fazla veri girişi, yüzde 98'i Müslümanları ilgilendiriyor

Raporda, incelenen izleme listesi veri tabanındaki 1,47 milyondan fazla veri girişinin yani toplam verinin yüzde 98’den fazlasının Müslümanları ilgilendirdiği vurgulandı.

FBI'ın gizli izleme listesinin 20 yıldır Müslüman topluma sıkıntı ve korku getirdiğine dikkat çekilen raporda, "Fakat FBI'ın bir sonraki hedefi Müslümanlar olmayacak. Terörle savaşın oluşturduğu pusun kalkmasıyla birlikte FBI'ın gizli listesi bir gün yeni bir hedef bulacak. Sıradaki hedefler Amerikalı dostlarımız olacak ve bu rapor onlara bir uyarı niteliğinde." ifadeleri yer aldı.

Biden'a çağrı

CAIR, FBI’ın izleme listesine tepki göstermesi için ABD Başkanı Joe Biden’a çağrı yaptı.

FBI’ın izleme listesindeki kişiler, seyahat kısıtlamaları, göçmenlik sorunları, FBI takibi, polis şiddeti, izin ve lisans alma zorlukları, mesleki sonuçlar ve devlet binalarına sınırlı erişim dahil pek çok zorlukla karşılaşıyor.

Ramazanda Beyaz Saray’da düzenlenen iftar organizasyonuna davet edilen New Jersey Prospect Park Belediye Başkanı Mohamed Khairullah’ın adı davetli listesinden Gizli Servis tarafından çıkarılmıştı. Bunun nedeninin ise Khairullah’ın FBI izleme listesinde yer almasıyla ilişkilendiriliyor.