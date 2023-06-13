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Dünya
AA 13.06.2023 11:35

ABD: Çin'in askeri gücünü artırma çabalarına karşı diplomatik adımlar atıldı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin'in dünya genelinde askeri güç kapasitesini artırma çabalarını engellemeye yönelik diplomatik adımlar attıklarını söyledi.

ABD: Çin'in askeri gücünü artırma çabalarına karşı diplomatik adımlar atıldı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Pekin'e yapacağı ziyaret öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Blinken, Çin'in Küba'daki casusluk eylemlerinin, Pekin hükümetinin yurt dışındaki varlığını genişletmeye yönelik küresel çabasının parçası olduğunu savundu.

Çin'in dünya genelinde askeri güç kapasitesini artırma çabalarını engellemeye yönelik diplomatik adımlar atıldığına işaret eden Blinken, eski başkan Donald Trump yönetiminin, Çin'in Küba'daki istihbarat toplama faaliyetlerinden haberdar olduğunu ancak bunu engelleme konusunda "yeterince ilerleme kaydetmediğini" ifade etti.

"Attığımız her adımı açıklayamam ancak strateji diplomasiyle başlar"

Blinken, Küba'daki gelişmeler de dahil olmak üzere Çin'in askeri gücünü geliştirmek için kurduğu denizaşırı lojistik ve üs altyapısını genişletme çabaları hakkında bilgilendirildiğini de sözlerine ekledi.

'Çin ABD'yi izlemek için Küba'da üs kuracak' iddiası
'Çin ABD'yi izlemek için Küba'da üs kuracak' iddiası

Joe Biden'ın, ekibine, Çin'in iletişimde olduğu devletlerle doğrudan ilişki kurma talimatı verdiğini söyleyen Blinken, "Sessizce ve dikkatlice bu yaklaşımı uyguluyoruz. Attığımız her adımı açıklayamam ancak strateji diplomasiyle başlar." dedi.

Çin'in ABD'yi izlemek için Küba'da üs kuracağı iddiası

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin, "yüksek derecede gizli istihbarata aşina ABD'li yetkililere" dayandırdığı haberinde, Çin'in, Küba'da elektronik bir gizli dinleme tesisi kurmak üzere Havana ile gizli anlaşmaya vardığı öne sürülmüştü.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Çin'in Küba'da "gizli bir dinleme tesisi" kurmak için Havana yönetimiyle "prensipte anlaştığı"yla ilgili haberleri yalanlamıştı.

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