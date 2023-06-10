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Dünya
AA 10.06.2023 21:15

Kazakistan'da orman yangını: 14 işçi hayatını kaybetti

Kazakistan’ın Abay eyaletinde çıkan orman yangınında hayatını kaybeden işçilerin sayısı 14'e yükseldi.

Kazakistan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Abay eyaletinde çıkan orman yangınında 11 orman işçisinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Yangında toplam 14 orman işçisi hayatını kaybetti.

Abay eyaletinde 8 Haziran'da 60 bin hektarlık alanda orman yangını çıkmıştı.

İşçilerle irtibatın kesildiği açıklanmıştı

Uspenskoe Orman İdaresi’nde görevli 11 orman işçisi ile yangının çıktığı gün irtibat kesilmişti.

Ekipler, yangını söndürme çalışmalarıyla arama kurtarma faaliyetlerini başlatmıştı.

Bakanlık, dün 3 orman işçisinin cansız bedenine ulaşıldığını duyurmuştu.

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