Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı, dün gece saatlerinde Akmola eyaletine bağlı Şortandı köyünde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle mutfak tüpünün patladığını açıkladı.

Evde bulunan biri çocuk üç kişi yaşamını yitirirken, 10 kişi yaralandı.

Patlamanın meydana geldiği evde misafirler bulunuyordu.

Yetkililer, yangının söndürüldüğünü ve olay yerinde incelemelerin sürdüğünü duyurdu.