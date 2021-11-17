Haber Giriş: 17 Kasım 2021 Çarşamba 11:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kazakistan’da tüp patladı: 3 ölü, 10 yaralı
[Fotoğraf: DepoPhotos (Arşiv)]
Kazakistan’da bir köy evinde tüp patladı. Patlama sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı, dün gece saatlerinde Akmola eyaletine bağlı Şortandı köyünde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle mutfak tüpünün patladığını açıkladı.
Evde bulunan biri çocuk üç kişi yaşamını yitirirken, 10 kişi yaralandı.
Patlamanın meydana geldiği evde misafirler bulunuyordu.
Yetkililer, yangının söndürüldüğünü ve olay yerinde incelemelerin sürdüğünü duyurdu.
Etiketler: Kazakistan
Son Haberler
- 12:48
- 12:45
- 12:40
- 12:28
- 12:45
Sıradaki Haber
Yoksul ülkeler için COVID-19 hapının jenerik versiyonu geliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz