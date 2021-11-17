Haber Giriş: 17 Kasım 2021 Çarşamba 10:51Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
İran'da petrol boru hattında patlama
[Grafik: TRT Haber]
İran'ın güneyindeki bir petrol boru hattında patlama meydana geldiği bildirildi.
Tesnim haber ajansı, patlamanın altyapının eski olması sebebiyle gerçekleştiğini bildirdi.
Patlamanın, çevre bölgelerden hissedilebilecek bir sarsıntı oluşturduğu kaydedildi.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: İran
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