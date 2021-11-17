Haber Giriş: 17 Kasım 2021 Çarşamba 10:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Rapor: 2021, 1880'den bu yana yaşanan en sıcak 10 yıldan biri olabilir
[Fotoğraf: Getty]
ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresinin raporu küresel ısınmanın ilerleyişini gözler önüne serdi. Raporda, 2021 yılının, son 141 yılda kaydedilen en sıcak 10 yıldan biri olabileceği belirtildi.
ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi hava sıcaklıklarına ilişkin bir rapor yayımladı.
Raporda, hava sıcaklıklarının mevcut ortalamayla yıl sonuna kadar devam etmesi halinde, 2021'in son 141 yılda kaydedilen en sıcak 10 yıldan biri olabileceği uyarısı yapıldı.
Bu ihtimalin yüzde 99'dan fazla olduğunun altı çizildi.
En sıcak ilk 5 yılın tamamı 2015 ve sonrası
Son yüzyılda dünyada yaşanan en sıcak ilk 5 yılın tamamının 2015 ve sonrasına ait olduğu da raporda yer aldı.
Bu, küresel ısınmanın ilerleyişinin son işaretleri olarak değerlendiriliyor.
Etiketler: Hava Sıcaklıkları Küresel Isınma İklim Değişikliği
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