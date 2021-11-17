Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 16 Kasım'da gerçekleşen Ermenistan sınırındaki çatışmalara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

7 Azerbaycan askerinin şehit olduğu ve 10 askerin yaralandığı açıklandı.

Açıklamada, Ermenistan'ın provokasyonunun başarısızlıkla sonuçlandığı, dün akşam saatlerinden itibaren sınırda durumun normalleştiği ifade edildi.

Şehit askerlerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulunuldu.

"Gerginlik ve çatışmadan Erivan sorumlu"

Ermenistan'ın sınırda gerçekleştirmek istediği provokasyon ve askeri macera tamamen sonuçsuz kaldı.

Operasyonel koşulların Azerbaycan'ın kontrolünde bulunurken, Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ermenistan yönetimi, Ermeni işgalinin neden olduğu gerginlik ve çatışmadan tamamen sorumludur." denildi.