Pfizer, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 53'ünü kapsayan 95 düşük ve orta gelirli ülkedeki tedarik için jenerik ilaç üreticilerine umut vaat eden Paxlovid hapının üretimi için alt lisans verecek.

Küresel İlaç Patent Havuzu (MPP) ile yapılan anlaşmaya göre , Alman laboratuvarı BioNTech ile en yaygın kullanılan COVID aşılarından birini de üreten Pfizer , jenerik üreticilerden telif ücreti almayacak ve bu da tedaviyi daha ucuz hale getirecek.

Anlaşma, devam eden denemelerden geçen oral antiviral ilaçlara ve düzenleyici onaya tabi.

Cenevre merkezli MPP, düşük ve orta gelirli ülkeler için ilaçların geliştirilmesini kolaylaştırmak için çalışan Birleşmiş Milletler destekli uluslararası bir organizasyon.

MPP politika sorumlusu Esteban Burrone, AFP'ye verdiği demeçte, onaylanması halinde hapın "birkaç ay içinde" piyasada olabileceğini söyledi.

Pfizer Salı günü ayrıca COVID-19 hapı için ABD'de acil kullanım izni istediğini söyledi.