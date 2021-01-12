Kazakistan Merkez Seçim Komisyonu, 10 Ocak 2021'de yapılan Kazakistan Parlamento seçimlerinin kesin sonuçlarını açıkladı.

Buna göre yüzde 71,09 oy kazanan Nur Otan Partisi, yüzde 10,95 oy kazanan Ak Jol Partisi ve yüzde 9,10 oy kazanan Kazakistan Halk Partisi Parlamentoya girdi.

Nur-Otan Partisinden 76, Ak Jol Partisinden 12, Kazakistan Halk Partisinden 10 milletvekili Parlamento Meclisinde 5 yıl süreyle görev yapacak.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım CömertTokayev döneminde gerçekleşen ilk Parlamento seçimlerinde 7 milyon 241 bin 562 seçmen oy kullandı.

Kazakistan bağımsızlığını kazandığından bu yana ilk kez Anayasa’da öngörülen tarihte yapılan seçimlerde 5 partiden 90'ı kadın olmak üzere toplam 312 aday yarıştı.