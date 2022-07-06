Haber Giriş: 6 Temmuz 2022 Çarşamba 16:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kazakistan’da, petrol sahasında patlama: 2 ölü, 3 yaralı
[Grafik: TRT Haber]
Kazakistan’ın en büyük üç petrol sahasından biri olan Tengiz’de meydana gelen patlamada 2 işçi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
Kazakistan’ın Atırau Bölgesi Acil Durumlar Departmanından yapılan açıklamaya göre, ülkenin batısındaki Atırau eyaleti sınırlarında yer alan Tengiz petrol sahasında patlama meydana geldi.
Patlama, boru hattındaki hidrolik test sırasında flanş bağlantısının arızalanması nedeniyle gerçekleşti ve 2 işçi hayatını kaybetti. Biri ağır 3 kişi ise yaralandı.
Atırau Bölgesi Polis Departmanı ise olayla ilgili Kazakistan Ceza Kanunu’nun "iş kurallarının ihlali" maddesi gereği soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Etiketler: Kazakistan
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