Kazakistan’ın Atırau Bölgesi Acil Durumlar Departmanından yapılan açıklamaya göre, ülkenin batısındaki Atırau eyaleti sınırlarında yer alan Tengiz petrol sahasında patlama meydana geldi.

Patlama, boru hattındaki hidrolik test sırasında flanş bağlantısının arızalanması nedeniyle gerçekleşti ve 2 işçi hayatını kaybetti. Biri ağır 3 kişi ise yaralandı.

Atırau Bölgesi Polis Departmanı ise olayla ilgili Kazakistan Ceza Kanunu’nun "iş kurallarının ihlali" maddesi gereği soruşturma başlatıldığını duyurdu.