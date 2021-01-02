Haber Giriş: 2 Ocak 2021 Cumartesi 14:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kazakistan’da idam cezası kaldırıldı
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkede ölüm cezasını kaldıran kanunu imzaladı. Yeni kanuna göre, idam cezası yerine müebbet hapis cezası uygulanacak.
Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, ülkede idam cezası resmi olarak kaldırıldı.
Cumhurbaşkanı Tokayev, "Ölüm Cezasının Kaldırılmasını Amaçlayan, Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmeye Ek İkinci İhtiyari Protokolü"ne ilişkin kanunu imzaladı. Yeni kanuna göre, bundan sonra idam cezası yerine müebbet hapis cezası uygulanacak.
Söz konusu kanunun, ülkede savaş durumunda askeri nitelikte ağır suçları işlemekten suçlu bulunan kişiler için geçerli olmayacağı da vurgulandı.
Kazakistan’da 2003'ten beri idam cezaları askıya alınmıştı.
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