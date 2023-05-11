Çok Bulutlu 18.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.05.2023 17:22

Kazakistan’da elektrikli skuter kullananlara ehliyet şartı

Kazakistan'da bundan sonra elektrikli skuter ile yolun sağ şeridini kullananlardan ehliyet sorulacak.

Kazakistan’da elektrikli skuter kullananlara ehliyet şartı
[Fotograf: AA]

Kazakistan Meclisi, ülkenin trafik düzenlemesine ilişkin yasada yapılan bazı değişiklikleri onayladı.

Buna göre, elektrikli skuter bir araç olarak sayılacak. Söz konusu araçlarla vatandaşlar kaldırım ve yol kenarlarında saatte 6 kilometre hızı aşmayacak şekilde ilerleyebilecek.

18 yaşını dolduran ve ehliyeti olanlara hak verilecek

Ayrıca elektrikli skuter ile ana yolun sağ şeridi de kullanılabilecek. Ancak bu hak sadece 18 yaşını doldurmuş ve ehliyeti olanlara verilecek.

Kazakistan İçişleri Bakanı Marat Ahmetcanov, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yılbaşından beri ülkede elektrikli skuterlerin karıştığı 44 trafik kazasının meydana geldiğini söyledi.

Geçen yıl böyle bir trafik kazası sonucu bir kişinin hayatını kaybettiğini kaydeden Ahmetcanov, "Günümüzde ne yazık ki mopet ve skuter sürücülerinin karıştığı kaza vakaları daha sık hale geldi ve bu nedenle yasal düzenleme zamanı geldi." dedi.

ETİKETLER
Kazakistan
Sıradaki Haber
İspanya'da kuraklıkla mücadele için 2,2 milyar euroluk paket açıklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:44
Hollandalı 54 yaşındaki kadın "Müslüman" oldu
17:33
Yurt dışında kullanılan oyların tamamı Türkiye'de
17:33
Şırnak'ta 110 afetzede aileye evlerinin tapusu verildi
17:32
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan İstanbul'da konuştu
17:29
Merkez Bankası rezervleri 114,1 milyar dolar oldu
17:31
Yurt dışına kaçmaya çalışan 12 terörist yakalandı
Çiftçi kadın, ortaokul öğrencilerine ata tohumuyla tarım tekniklerini öğretti
Çiftçi kadın, ortaokul öğrencilerine ata tohumuyla tarım tekniklerini öğretti
FOTO FOKUS
Rögarlardan sızan köpük ulaşımı aksattı
Rögarlardan sızan köpük ulaşımı aksattı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ