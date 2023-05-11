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Dünya
AA 11.05.2023 16:36

Pakistan'da Anayasa Mahkemesi, İmran Han’ın tahliyesine hükmetti

Pakistan’da Anayasa Mahkemesi, eski Başbakan İmran Han’ın tutuklanmasının “yasa dışı” olduğuna ve bir an önce tahliye edilmesine hükmetti.

Pakistan'da Anayasa Mahkemesi, İmran Han’ın tahliyesine hükmetti
[Fotograf: AFP]

Geo News televizyonuna göre, Anayasa Mahkemesinde Pakistan Adalet Hareketi Partisinin (PTI), Han’ın tutuklanmasına karşı itirazı değerlendirildi.

Mahkeme, eski Başbakan Han’ın tutuklanmasının "yasa dışı" olduğuna ve bir an önce tahliye edilmesine hükmetti.

Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan 2022'de Meclis'te düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

Han, koalisyon hükümeti erken seçim ilan etmediği gerekçesiyle 28 Ekim 2022'de Lahor'dan İslamabad'a yürüyüş başlatmıştı.

Vezirabad'da 3 Kasım 2022'de konvoyuna ateş açılması sonucu Han, iki bacağından yaralanmıştı. Saldırıda bir kişi ölmüş, 13 kişi yaralanmıştı.

Pakistan ordusu, 8 Mayıs'ta eski Başbakan İmran Han'ın kendisine yönelik suikastın arkasında üst düzey istihbarat yetkilisinin bulunduğuna yönelik iddialarını "sorumsuzca ve asılsız" olarak nitelendirmişti.

Han, 9 Mayıs'ta Ulusal Mali Sorumluluk Bürosu (NAB) tarafından verilen kararla tutuklanmıştı.

Söz konusu gelişme, Han'ın üst düzey istihbarat yetkilisini, kendisine yönelik suikast girişiminin arkasında olmakla suçlamasının ardından yaşanmıştı.

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