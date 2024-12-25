Kazakistan'da Azerbaycan'a ait yolcu uçağı düştü

Azerbaycan basınında yer alan bilgilere göre Hazar Denizi üzerinde "SOS" sinyali veren uçak daha sonra zorunlu iniş yapmak üzere Kazakistan'ın Aktau Havalimanı'na acil iniş yapmak istedi.

İlk bilgilere göre uçakta 67 yolcu ve 5 mürettebat bulunuyordu.

İşte Kazakistan'da düşen yolcu uçağının radar görüntüsü... pic.twitter.com/ITPjNuZ0bB — TRT HABER (@trthaber) December 25, 2024

Azerbaycan Havayolları'ndan yapılan açıklamada, uçağın kuş sürüsüne çarpmasıyla kazanın meydana geldiği ve olayla ilgili ek bilgilerin daha sonra paylaşılacağı ifade edildi.

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı'na ait 52 personel ve 11 ünite ekipman olay yerine sevk edildi.

Yolcuların 37'sinin Azerbaycan, 16'sının Rusya, 6'sının Kazakistan ve 3'ünün Kırgızistan vatandaşı olduğu açıklandı.

Aliyev'den taziye mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaşarak, kazada ölenlerin ailelerine baş sağlığı diledi.