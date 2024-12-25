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Dünya
Reuters 25.12.2024 10:06

Kazakistan'da Azerbaycan'a ait yolcu uçağı düştü

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı, Bakü'den Grozny'e giden yolcu uçağının düştüğünü açıkladı. Yetkililer, Azerbaycan Havayolları'na ait uçakta 25 kişinin sağ kurtulduğunu, durumlarının ağır olduğunu açıkladı.

Azerbaycan basınında yer alan bilgilere göre Hazar Denizi üzerinde "SOS" sinyali veren uçak daha sonra zorunlu iniş yapmak üzere Kazakistan'ın Aktau Havalimanı'na acil iniş yapmak istedi.

İlk bilgilere göre uçakta 67 yolcu ve 5 mürettebat bulunuyordu. 

 


 

Azerbaycan Havayolları'ndan yapılan açıklamada, uçağın kuş sürüsüne çarpmasıyla kazanın meydana geldiği ve olayla ilgili ek bilgilerin daha sonra paylaşılacağı ifade edildi.

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı'na ait 52 personel ve 11 ünite ekipman olay yerine sevk edildi.

Kazakistan'da düşen uçaktan kurtarılanlar
Kazakistan'da düşen uçaktan kurtarılanlar

Yolcuların 37'sinin Azerbaycan, 16'sının Rusya, 6'sının Kazakistan ve 3'ünün Kırgızistan vatandaşı olduğu açıklandı.

Aliyev'den taziye mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaşarak, kazada ölenlerin ailelerine baş sağlığı diledi.

 


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