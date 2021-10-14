Kazakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 2 haftada COVID-19'lu hasta sayısı yüzde 30, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise yüzde 40 düştü.

Bakanlığın yeni kararı gereği ülkede COVID-19’a karşı 3'üncü doz aşılama, kasımın sonunda başlayacak. İlk aşamada yüksek risk grubunda yer alan sağlık çalışanları, öğretmenler ve kolluk kuvvetleri aşılanacak.

COVID-19’a karşı toplu aşılamanın 1 Şubat 2021’de başladığı ülkede bugün itibarıyla aşının 2'nci dozunu yaptıranların sayısı 7 milyonu geçti.

Ülkede son 24 saatte 1985 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 910 bin 832 oldu. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 31 artarak 11 bin 644’e çıktı.