Bir grup hayvansever, Alabama eyaletindeki bir barınakta yer olmadığı için uyutulmak üzere olan köpeklerin imdadına yetişti.

27 yavru köpek, küçük bir uçağa bindirildi ve Florida’daki barınağa götürüldü.

Yavruların uçaktaki halleri görülmeye değerdi. Tek pervaneli uçakta adım atacak yer kalmadı. Kimisi oradan oraya atladı, kimisi kurtarıcılarına sarıldı, bazısı da yorgunluktan uyuyakaldı.

Hayvanseverlerin 45 dakikalık uçak yolculuğunda çektikleri fotoğraf ve videolar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Görüntüler, milyonlarca kez izlendi.

Yavrular ise şimdi Florida'daki yeni evlerinde güvende.