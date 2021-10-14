Oslo Polis Müdürü Ole Bredrup Saeverud, yaptığı açıklamada, oklu saldırıda yaşamını yitiren 4'ü kadın 5 kişinin yaşlarının 50 ila 70 olduğunu kaydetti.

Danimarkalı şüphelinin din değiştirdiği iddia edildi

Olaydan sonra yakalan 37 yaşındaki saldırganın Danimarka vatandaşı olduğunu belirten Saeverud, saldırının terör eylemi olup olmadığıyla ilgili araştırmaların devam ettiğini söyledi.

Saldırganın Hristiyanlıktan Müslümanlığa geçerek din değiştirdiği ve radikal çevrelerle bağlantısı olduğu iddia edildi.

Savcı Ann Iren Svane Mathiassen, şüphelinin birkaç yıldır Kongsberg'de yaşadığını ve polis tarafından bilindiğini ifade etti.

Avukat Fredrik Neumann, şüphelinin polis merkezinde 3 saatten fazla sorgulandığını belirterek saldırganın Danimarkalı bir anne ve Norveçli bir babasının olduğunu ifade etti.

Saldırgan 13 Ekim'de yerel saatle 18.13'te Kongsberg kasabasında Coop adlı marketin yakınında bulunanlara oklu saldırı düzenlemiş, saldırıda 5 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralanmıştı. Saldırgan olaydan yarım saat sonra polis tarafından yakalanarak gözaltına alınmış, sorgusundan sonra tutuklanmıştı.