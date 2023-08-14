Kazakistan ve Özbekistan ortak tatbikat yaptı

Kazakistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iki ülke arasında "Kanjar-2023" özel harekat tatbikatının ikinci aşaması düzenlendi.

Kazakistan'ın Hazar Denizi kıyısındaki Mangistau eyaleti sınırlarında yapılan tatbikatı iki ülkenin savunma bakanları birlikte izledi.

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Tatbikat senaryosuna göre, Kazak ve Özbek askeri birlikleri, bölgede faaliyet gösteren uluslararası terör örgütüne ait unsurlara karşı ortak operasyon yaptı.

Orta Asya'da askeri güvenliği sağlamayı amaçlayan tatbikatta Mİ-8, Mİ-35 helikopterleri, SU-30SM uçakları ve Skylark 1LEX insansız hava araçlarının yanı sıra çok sayıda piyade savaş aracı, topçu ve uçaksavar sistemleri kullanıldı.

Ortak tatbikatın ilk aşaması, ay başında Özbekistan'da yapılmıştı.