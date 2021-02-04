Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, Kazakistan Milli Güvenlik Komitesi tarafından Suriye’de tahliye operasyonu düzenlendiğini açıkladı.

Operasyon sonucunda Suriye’den 7’si çocuk ve 1’i kadın 12 Kazakistan vatandaşının ülkeye tahliye edildi.

"Terör eylemine katılanlar yargılanacak"

Söz konusu kişilerle ilgili ulusal mevzuat ve uluslararası yükümlülüklerin yerine getirileceği vurgulanırken, terör eylemlerine karışan kişilerin ceza hukuku çerçevesinde yargılanacağına, kadın ve çocukların rehabilitasyon programından geçeceğine dikkat çekildi.

Tahliye edilen 7 çocuğun 2’sinin yetim olduğu belirtilerek, çocuklara devlet tarafından gerekli yardımların sağlanacağı ve yakın akrabalarına teslim edileceği açıklandı.

Kazakistan, 2019'da Suriye’den vatandaşlarını tahliye etmek amacıyla "Jusan" insani operasyonunu başlatmıştı.