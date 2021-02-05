Kazakistan ve Türkiye liderleri arasındaki yakın ve güvenilir bağlar sayesinde iki ülke arasındaki siyasi, eğitim, ticaret, ekonomi ve yatırım ilişkilerinin gelişmesinin olumlu yönde ilerlediğine dikkat çeken Büyükelçi Saparbekulı, önümüzdeki dönemlerde ikili işbirliğinin kültürel alanının da daha iyi olması gerektiğine inandığını söyledi.

TRT Çocuk'taki çizgi filmler Kazakçaya çevrilecek

Görüşmede, önümüzdeki dönemlerde medyanın da destekleriyle kültürel ortak projeler gerçekleştirme konusu tartışıldı.

Külltürel projeler arasında, mizah ve komedi alanlarının geliştirilmesi ile TRT Çocuk kanalındaki çizgi filimlerin Kazakçaya çevrilerek Kazakistan’da yayınlanması yer alıyor.

Büyükelçi Saparbekulı, bu tür çalışmaların, iki kardeş ülke arasındaki medeni ve manevi bağın daha da güçlenmesinde önemli bir yerinin olduğunu vurguladı.

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, iki ülke arasındaki kültürel ilişkilere her zaman destek olacaklarını söyledi.

Kazakistan'ın Bağımsızlığının 30. yılı

Ayrıca, taraflar Kazakistan Cumhuriyeti Bağımsızlığının 30. yıl dönümü vesilesiyle bir yıl boyunca etkinlikler düzenlemeye ve belgesel çekimi gerçekleştirmeye anlaştılar. Bu bağlamda, TRT Genel Müdürlüğü ve Kazakistan Büyükelçiliği hazırlık çalışmalarını başlatacakları konusunda anlaştı.

[TRT Genel Müdürü İbrahim Eren ve Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı]

İleriki dönemlerde, iki kardeş ülkenin radyo, televizyon ve gazetecilik alan uzmanlarının tecrübe paylaşımı bağlamında, eğitim programlarının gerçekleştirilmesi olasılığı gündeme geldi.

TRT, Türkistan'a davet edildi

Görüşme esnasında, Türkistan’da düzenlenmesi planlanan Türk Keneşi Ülkelerinin Gayri Resmi Zirvesi’nin gündem konuları ele alındı.

Kazakistan Büyükelçisi, Türkistan Bölgesi Valisinin selamlarını ileterek, Zirve arifesinde TRT ailesini Türkistan’a davet etti.

Büyükelçi, TRT ailesine, Türkistan gezisi sırasında Ahmet Yesevi ile ilgili belgesel çekimi teklifinde bulundu.