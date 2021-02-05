Haber Giriş: 5 Şubat 2021 Cuma 11:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Suriye’de PKK/YPG işkencesi
Terör örgütü YPG/PKK, Deyrizor ilinin doğu kırsalında işgal ettiği Tayyane beldesinde 45 yaşındaki Hammade Ali ve 14 yaşındaki oğlu Saad Ali'yi motosiklet hırsızlığı suçlamasıyla alıkoydu.
Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde çocuğuyla birlikte suçsuz yere PKK/YPG'li teröristlerce alıkonulan babanın işkenceler yüzünden bir böbreği çalışamaz hale geldi.
Beldede motosiklet hırsızlığına karışanların PKK/YPG'li teröristlerden olması nedeniyle örgüt suçu, baba ve oğluna yıktı.
Alıkonulan baba ve oğlu, PKK/YPG'nin işgalindeki Ömer Petrol sahasında tutuldukları merkezde 4 gün boyunca çeşitli işkencelere maruz kaldı.
İşkencelere dayanamayarak fenalaşan baba, bir böbreğinin çalışamaz hale gelmesi üzerine oğluyla birlikte serbest bırakıldı.
Etiketler: PKK/YPG
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