Haber Giriş: 5 Şubat 2021 Cuma 11:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Almanya’da COVID-19’dan ölenlerin sayısı 60 bini geçti
[Fotoğraf: Reuters]
Almanya’da koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bini geçti. Ülkede 2 milyondan fazla kişiye ise COVID-19 aşısı yapıldı.
Robert Koch Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 855 kişi virüs sebebiyle hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 60 bin 597'ye yükseldi.
Almanya'da son 1 günde 2 bin 908 vaka tesit edilirken, ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 264 bin 909 oldu.
756 binden fazla kişi aşının 2'nci dozunu oldu
COVID-19 nedeniyle yoğun bakımda yatan hasta sayısı 4 bin 178'ken bunlardan 2 bin 300'ü entübe edildi.
Ülkede 2 milyon 91 bin 689 kişiye COVID-19 aşısının ilk dozu, bunlardan 756 bin 333'üne de ikinci dozu yapıldı.
Etiketler: Almanya Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
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