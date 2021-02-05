1992-1995 yılları arasında modern tarihin en uzun kuşatması Bosna Hersek’te yaşandı. 5 Nisan 1992'de başlayan kuşatma tam 44 ay sürdü. Sırp birliklerinin Saraybosna Kuşatması sürerken sivillere yönelik en kanlı saldırılardan biri 5 Şubat 1994'te yaşandı.

Saldırı Markale pazarındaki saldırılardan sadece ilkiydi. Atılan havan topuyla, Markale pazar yerinde 68 sivil hayatını kaybetti, 144’ü yaralandı.

1995’te ikinci markale katliamı

Sırp askerleri 18 ay sonra 28 Ağustos 1995'te bir kez daha hedef aldı pazar yerini. İkinci saldırıda 43 sivil hayatını kaybetti, 84’ü yaralandı.

Saraybosna kuşatması 44 ay sürdü

Kuşatma boyunca Sırp birliklerinin saldırılarında şehre günde 300 ile 3 bin 500 arasında bomba düşüyordu. Bombardımanda 11 bin 541 kişi öldürüldü. Bunların bin 601'i çocuktu.

Savaş suçluları yargılanıyor

Markale katliamı dâhil Saraybosna'nın kuşatılması sırasında işlenen suçlar nedeniyle Bosna Sırp ordusu komutanı Stanislav Galiç müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nce müebbet hapis cezası alan eski Sırp siyasi lider Radovan Karaciç ile Sırp General Ratko Mladiç’e yüklenen suçlar arasında Markale katliamı da var.

