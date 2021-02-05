Yetkililer, söz konusu maliyet tutarının, muhafızların eyaletlerden Washington’a ulaşımı, maaşları, barınma, sağlık ve gıda gereksinimlerini kapsadığını vurgulayarak söz konusu tutarın muhafızlar gelecek ay başkentten ayrılana kadar ilgili masrafların karşılanmasına yetmesini beklediklerini söyledi.

Ulusal Muhafızların gelecek ay ortasında başkentten ayrılması bekleniyor.

Trump yanlıları, Kongre'yi basmıştı

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ı destekleyen on binlerce gösterici, 6 Ocak'ta Washington'daki Ulusal Park'ta toplanmış ve ABD Kongresine yürümüştü.

Polis barikatlarını aşan bir grup gösterici, Kongre'ye girmiş ve ülkede infiale yol açan görüntüler ortaya çıkmıştı.

Çıkan çatışmalar da, 1'i polis 5 kişi ölmüş ve olayların bastırılması için Kongre'ye ABD Ulusal Muhafız birlikleri sevk edilmişti.