Haber Giriş: 25 Ocak 2021 Pazartesi 17:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kazakistan dondurucu soğukla mücadele ediyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kazakistan’da kış çetin geçiyor. Ülkede hafta sonu 64 kişi kar esaretinden kurtarıldı. Türkistan Bölgesi’nde ise yolda mahsur kalan 17 kamyon ve 90 otomobil tahliye edildi.
Hafta sonu Almatı, Doğu Kazakistan, Karaganda, Kızılorda ve Türkistan bölgelerinde kar esaretinden 8'i çocuk olmak üzere 64 kişi kurtarıldı. Almatı Bölgesi’nde ise arama kurtarma ekibi yolda kaybolan 3 kişiyi kurtardı.
Çoban ve koyun sürüsü bulundu
Acil Durumlar Bakanlığı, bölgenin Aksu ilçesinde koyun sürüsü ile kaybolan çobanı buldu. Çoban köyden 8 km uzaklıkta donmaktan kurtarıldı
Türkistan eyaletinde araçlar mahsur kaldı
soğuk hava Türkistan Eyaleti’ni de etkiledi. Türkistan Bölgesi’nde yapılan kurtarma operasyonları sonucunda yolda mahsur kalan 17 kamyon ve 90 otomobil tahliye edildi.
Ülke genelinde kurtarma operasyonlarına yerel yürütme organları ve Acil Durumlar Bakanlığı’nın güçleri katılıyor.
Etiketler: Kazakistan Orta Asya
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