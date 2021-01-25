Hafta sonu Almatı, Doğu Kazakistan, Karaganda, Kızılorda ve Türkistan bölgelerinde kar esaretinden 8'i çocuk olmak üzere 64 kişi kurtarıldı. Almatı Bölgesi’nde ise arama kurtarma ekibi yolda kaybolan 3 kişiyi kurtardı.

Çoban ve koyun sürüsü bulundu

Acil Durumlar Bakanlığı, bölgenin Aksu ilçesinde koyun sürüsü ile kaybolan çobanı buldu. Çoban köyden 8 km uzaklıkta donmaktan kurtarıldı

Türkistan eyaletinde araçlar mahsur kaldı

soğuk hava Türkistan Eyaleti’ni de etkiledi. Türkistan Bölgesi’nde yapılan kurtarma operasyonları sonucunda yolda mahsur kalan 17 kamyon ve 90 otomobil tahliye edildi.

Ülke genelinde kurtarma operasyonlarına yerel yürütme organları ve Acil Durumlar Bakanlığı’nın güçleri katılıyor.