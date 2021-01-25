Haber Giriş: 25 Ocak 2021 Pazartesi 16:18Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kanalizasyona fişek attı, rögar kapaklarını havaya uçurdu
Çin’in Sichuan eyaletinde bir çocuk, elindeki fişeği kanalizasyona attı, rögar kapaklarını havaya uçurdu.
Polis, Dazhou kentinde yaşanan hadisede yaralananın olmadığını açıkladı.
Kanalizasyonda meydana gelen hasarın giderilmesi için çalışma başlatıldı.
Etiketler: Çin
Son Haberler
- 17:43
- 17:38
- 17:32
- 17:23
- 17:28
Sıradaki Haber
Kuzey Ren Vestfalya'da Türkleri de ilgilendiren önemli talep
Yükleniyor lütfen bekleyiniz