Haber Giriş: 25 Ocak 2021 Pazartesi 16:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tanzanya, 1789 Etiyopyalı mahkumu serbest bırakacak
[Fotoğraf: Arşiv]
Tanzanya Cumhurbaşkanı John Magufuli, Etiyopya Cumhurbaşkanı Sahle-Work Zewde ile yaptığı görüşme sonrası, 1789 Etiyopyalı mahkumun serbest bırakılacağını açıkladı.
Magufuli, serbest bırakılacak kişilerin Tanzanya'ya yasa dışı yollardan girmeleri nedeniyle tutuklandığını belirtti.
Tanzanya Cumhurbaşkanı, kararın iki ülkenin kardeşliğine ve dostluğuna destek vermek amacıyla alındığını ifade etti.
Etiketler: Etiyopya
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