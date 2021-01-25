Ülkede COVID-19 teşhisi konulan 78 hasta daha hayatını kaybetti, 4 bin 868 yeni vaka tespit edildi.

Böylece, yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip ülkede virüs kaynaklı can kaybı 4 bin 419'a, vaka sayısı da 600 bin 302'ye yükseldi.

Hastalardan 1140'ının durumunun ağır, 525 bin 47 kişi ise sağlığına kavuşmuş durumda.

Aşılama devam ediyor

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede bugüne kadar 2 milyon 586 bin 53 kişiye COVID-19 aşısının ilk dozu, 1 milyon 99 bin 286 kişiye de 2'nci dozu yapıldı.

Tel Aviv yönetimi, salgın nedeniyle 27 Aralık 2020'de 3'üncü kez karantina ilan etmişti.

Vaka sayalarındaki artış nedeniyle İsrail, 8 Ocak'tan itibaren karantina kurallarını sıkılaştırma kararı almıştı.

Bu kapsamda 21 Ocak'ta sona ermesi planlanan karantina ay sonuna kadar uzatılmıştı.