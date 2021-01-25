Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Rusya'da tutuklanan muhalif Aleksey Navalnıy'ın bir gün demokratik seçimler sonucu Rusya'nın başına gelirse ülkesinin saldırganlığı için özür dilemesi ve Kırım'ı Ukrayna'ya geri vermesi gerekeceğini belirtti.

Kuleba, "Düşmanımın düşmanı dostumdur. Bu nedenle eğer Navalnıy Putin'in düşmanıysa, biz Navalnıy'i destekliyoruz. Bu kadar basit" değerlendirmesini yaptı.



Navalnıy'ın tutuklanması

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya gitmek üzere 20 Ağustos 2020'de uçağa binen Navalnıy'ın uçuş esnasında fenalaşması üzerine uçak, Omsk şehrine inmişti.

Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy'ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü.

Navalnıy, 22 Ağustos 2020'de Omsk'tan özel bir uçakla Berlin'deki Charite Hastanesi'ne nakledilmişti.

44 yaşındaki Navalnıy, tedavi gördüğü Almanya'dan döner dönmez Moskova'daki havaalanında 17 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.

Moskova'nın Himki ilçesindeki polis merkezinde kurulan mahkemede Navalnıy'ın "29 Aralık 2020'den beri denetimli serbestlik süresini defalarca ihlal ettiği" gerekçesiyle dün duruşma yapılmıştı.

Himkinskiy Bölgesel Mahkemesi heyeti, Kremlin'e muhalif Navalnıy'ın 15 Şubat'a kadar 30 gün tutuklu kalmasına karar vermişti.

